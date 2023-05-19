البحرين ترحب بعودة سوريا وندعو لتحقيق التكامل العربي

2023/05/19 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، اليوم الجمعة، بأن نهج السلام لا بديل عنه ونرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال ملك البحرين خلال أعمال القمة العربية: “ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة”.

وأضاف: نأمل في نجاح جهود حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

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