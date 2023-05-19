العاهل الأردني: ندعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة دور العراق بالمنطقة

2023/05/19 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكد العاهل الاردني عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، دعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة دور العراق بالمنطقة.

وقال الملك عبد الله الثاني في كلمة على هامش القمة العربية الـ32 في جدة، إن "القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية ونعمل من أجل حصول الفلسطينيين على دولتهم عبر سلام عادل".

واوضح أن "حل الدولتين هو الفرصة الوحيدة والبديل عن ذلك سيضع المنطقة على طريق الصراع المستمر"، مضيفا " نكرس كل جهودنا لحماية القدس والمقدسات ونصر على توحيد العمل العربي من أجل ذلك".

ورحب العاهل الأردني" بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وهذه خطوة مهمة من أجل الحل السياسي لأزمتها".

وفي الختام أكد "دعم العراق ومبادرات العمل العربي من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره".

وانطلقت اليوم أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وتأتي القمة ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، كما ستتطرق الى الازمة الاوكرانية وتداعيتها على الاقتصاد العالمي والعربي.





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