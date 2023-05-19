العمل تعلن شمول أكثر من 120 ألف أسرة بنظام الحماية الاجتماعية الالكتروني

2023/05/19 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الجمعة، شمول أكثر من 120 ألف أسرة بنظام الحماية الاجتماعية الالكتروني.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي يعلن شمول اكثر من 120 الف اسرة بنظام الحماية الاجتماعية الالكتروني".

وأضاف البيان، أن "الفئات المشمولة المعاقين والعجزة والارامل والمطلقات والايتام".

وادناه "اسماء الوجبة الاولى التي اعلنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي الخاصة بإعانة الحماية الاجتماعية لعام 2023".

https://molsa.gov.iq/?page=2243

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