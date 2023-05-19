نادي القاسم يرد على بيان نادي كربلاء:زيفوا حقائق أحداث الشغب في مباراة الأربعاء

2023/05/19 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم نادي القاسم الرياضي، نادي كربلاء

بتزييف الحقائق بشأن أحداث الشغب في

مباراة الفريقين يوم الأربعاء الماضي

بالدوري الممتاز لكرة القدم.

ذكر نادي القاسم في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية أن "الهيئة الإ

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