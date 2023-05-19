2023/05/19 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسد: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا المركز الخبري الوطني.

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