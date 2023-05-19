2023/05/19 | 16:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023

ظهرت المقالة مستشار رئيس الوزراء: السوداني سيطرح بقمة جدة الوقف مع لبنان والسلام في اليمن أولاً على المسلة.

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