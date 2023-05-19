عودة النازحين الى سنجار مستمرة

2023/05/19 | 16:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بعد موجة خطابات الكراهية و الأحداث الأخيرة و انتهاء الموسم الدراسي بدأت العوائل النازحة و التي تقطن مخيمات الاقليم بالعودة الى مناطقهم الأصلية.و بحسب إحصائية غير رسمية فان عودة النازحين مستمرة بشكل يومي و بمعدل 10 عوائل في لليوم الواحد، يعودون الى مختلف مناطق سنجار.وقالت مدير الJCC في محافظة …

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