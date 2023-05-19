شاهد الكلمة الكاملة للرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة

2023/05/19 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس السوري، بشار الأسد، كلمة ضمن قمة جامعة الدول العربية المقامة في مدينة جدة، والتي شهدت عودة دمشق لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

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