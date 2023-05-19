شاهد بالفيديو.. لهذه المشاكل .. رقي العراق قد يواجه خطر الانقراض

2023/05/19 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dMBvS_SHB9s

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