لاعبون في منتخب العراق يثيرون الجدل قبل انطلاق مونديال الشباب

2023/05/19 | 17:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي حصد وصافة أمم آسيا (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

دخل وفد منتخب شباب العراق في أزمة حقيقة قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم للشباب، المقررة السبت، حيث يستعد "ليوث الرافدين" لبدأ مشوارهم في الـ22 من الشهر الجاري بلقاء أوروغواي.

وحسب تقرير صحيفة "آل إيديتور بلاتينسي" الأرجنتينية الجمعة، فإن أحد لاعبي منتخب شباب العراق قام بالتحرش بأحدى العاملات خلال تناول وجبة الغداء في الفندق الخاص لأقامة شباب العراق في مدينة لابلاتا.

وأضاف التقرير أنه حتى الآن لم تكن هناك شكوى رسمية، في الوقت الذي يجرى فيه التحقق من القضية من قبل أمن الفندق، لتحديد ما حدث بشكل موثوق.

من جهة ثانية، أكد تقرير صحيفة "لاكاسيتا" أن الشرطة وصلت إلى الفندق، لكن قررت عدم إيقاف اللاعب العراقي، بعد قرار الضحية عدم تقديم شكوى رسمية تجاهه، إثر اجتماع بين وفد منتخب العراق وإدارة الفندق.

وبين التقرير الأخير أن هذه الحادثة سبقتها شكاوى من موظفي الفندق بشأن سلوك الوفد العراقي الذي يستعد لخوض مونديال تحت 20 سنة، بعد أن قام أحد أفراد الوفد بتفعيل جهاز الإنذار بشكل متعمد وتعطيل أحد المصاعد، ليجرى استدعاء مسؤول الوفد العراقي محمد ناصر، وإبلاغه بكل التفاصيل التي حصلت.

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يذكر أن منتخب الشباب سيستهل مشواره في المونديال بمواجهة أوروغواي في الـ22 من الشهر الحالي ثم تونس في الـ25 منه، قبل اختتام مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب إنكلترا حامل لقب نسخة 2017 في الـ28 من الشهر الجاري.

❌🇮🇶 Un futbolista de la Selección de Irak Sub-20 está DETENIDO en La Plata, a días del debut en el Mundial.Una empleada del Hotel Dazzler le hizo una denuncia por abuso.Vía @arevalo_martin.



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— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2023

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