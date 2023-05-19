طقس العراق.. امطار غزيرة ورياح مثيرة للغبار خلال الـ 48 ساعة القادمة

2023/05/19 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الجمعة، مناطق هطول الامطار في البلاد خلال الساعات 24 القادمة، مشيرا الى ان المناطق الغربية والشمالية الاوفر حظا بالامطار.

وقال القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "استمرار فرص تساقط الامطار لليوم الجمعة ويوم غد السبت في مناطق متفرقة تحمل طابع الغزارة احياناً غرب وشمال البلاد مع رياح هابطة شديدة السرعة تعمل على أثارة الغبار".

واضاف، انه "نلاحظ تكونات رعدية اقصى شمال البلاد خلال الفترة القادمة مع اشارة لدخول بعض التكوينات المتفرقة عبر جنوب غرب البلاد من الاراضي السعودية خلال الوقت القادم".

واشار الى ان "المعطيات ستكون افضل من ناحية ضعف التبريد العلوي مع ضعف الاستجابة السطحية تجعل من الصعوبة تحديد اماكن تساقط الامطار بشكل دقيق لكن بشكل عام حصص المناطق الغربية والشمالية هي الاوفر حظا".

وتابع،انه "خلال مساء اليوم وفجر الغد السبت تزداد احتمالية الامطار في مناطق وسط وجنوب البلاد وسيكون الطابع المزني الرعدي هو الغالب فيما الرياح الهابطة ستكون شديدة السرعة تعمل على اثارة الغبار في بعض المناطق".

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