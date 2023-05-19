وفيات بحوادث

2023/05/19 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن ثلاثة حوادث منفصلة في العاصمة بغداد، تضمنت حادثين لسائقي تكتك وستوتة، فضلا عن انتحار امرأة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "شخصا تولد ٢٠٠٤ لقي مصرعه نتيجة فقدان سيطرته على (الستوتة) التي كان يقودها وسقوطها في احد البزول للمياه الثقيلة بالقرب من سيطرة النحالات في منطقة الدسيم ببغداد".

وفي حادث منفصل، اوضح المصدر أن "صاحب دراجة نوع (تك تك) تولد ٢٠٠٠، توفي نتيجة حادث سير اصطدام صاحب التك تك وعجلة مدنية نوع صالون"، مشيرا الى ان "صاحب المركبة لاذ بالفرار وبعد تطويق المنطقة تم القبض عليه الحادث ضمن حي الرئاسة شرق العاصمة".

وفي حادث اخر، اقدمت امرأة تولد ١٩٧٩ على محاولة الانتحار داخل دارها ضمن منطقة المعامل باسلوب طعن نفسها بمنطقة الرقبة واليد اليسرى حسب ادعاء ذويها مااسفر عن اصابتها بجروح خطرة

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