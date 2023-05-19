2023/05/19 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اختتام أعمال القمة العربية بإعلان الموافقة على البيان الختامي لها من قبل المشاركين.واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة إعلان جدة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختتام أعمال القمة العربية بإعلان الموافقة على البيان الختامي المركز الخبري الوطني.

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