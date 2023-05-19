2023/05/19 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوفد السوداني، اليوم الجمعة، أن الجيش السوداني تربى على عقيدة حماية الوطن ولا مجال للتشكيك في ذلك.وقال رئيس الوفد السوداني خلال أعمال القمة العربية: نؤكد لكم أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل السودان: لسنا دعاة حرب لكنها فرضت علينا المركز الخبري الوطني.

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