المطلبي: حسم التغييرات الحكومية سيكون بعد اقرار الموازنة

2023/05/19 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد السياسي المستقل سعد المطلبي، الجمعة، ان حسم التغييرات الحكومية التي يروم السوداني اجرائها سيتم حسمها بعد إقرار الموازنة داخل البرلمان، لافتا الى ان آلية التغيير مازالت مبهمة وغير معلومة ان كان السوداني يتحمل مسؤوليتها او تتم من خلال الكتل السياسية.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفي حال حصوله على دعم حقيقي من الكتل في مجلس النوابـ، فأنه سيتوجه نحو اجراء تغييرات في المناصب والحقائب الوزارية ضمن كابينته”.

وأضاف ان “الكابينة الحكومية قد تم بنائها على أساس التوازن، ولكن الاختلاف فيها عن الحكومات السابقة يكمن في ان رئيس الوزراء اقنع الكتل السياسية بالقيام بعملية تقييم المسؤولين واستبدال المقصرين منهم”.

وبين ان “طريقة تغيير المسؤولين المقصرين في أداء الواجبات مازالت غير معلومة، على الرغم من ان التغيير قادم سواء بتنفيذ مباشر من رئيس الوزراء او من خلال الكتل السياسية، وهذا الامر سيتم بعد إقرار الموازنة وتمريرها داخل البرلمان”.

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