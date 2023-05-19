اقتصادي: مقبلون على طفرة نوعية في التعاملات المالية

2023/05/19 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، الجمعة، ان العراق مقبل على طفرة نوعية في نوعية التعاملات المالية خصوصا مع دخول التطبيقات الالكترونية حيز التنفيذ في العديد من المؤسسات من اجل التخلص من التضخم الذي تعانيه البلاد.

وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق ورغم دخوله متاخرا لتقنيات العلوم المالية وتطبيقاتها الا ان الاشهر المقبلة ستشهد طفرة واسعة في تطبيقات التعاملات المالية الالكترونية بعد عقود من التداول النقدي التقليدي”.

وأضاف ان “ماسيحدث من تعاملات الكترونية ماهي الا تنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي بنشر نقاط pos والتي من شانها تقليص الكتلة النقدية في البلاد، والتي تعد بدورها احد اسباب التضخم المستشري”.

وبين ان “هذه الخطوة التي ستبدأ مطلع حزيران المقبل ستشجع العراقيين لحفظ قيمة اموالهم الكترونيا والشروع بفتح حسابات مصرفية قد تزيد من عدد الحسابات الفعالة حاليا والتي يقدر عددها بسبعه ملايين حساب مصرفي”.

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