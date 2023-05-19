السوداني يدعو الى مؤتمر بغداد للاقتصاد

2023/05/19 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بجدة ، الجمعة، الى مؤتمر بغداد للاقتصاد.ودعا السوداني الجامعة العربية إلى تطويرِ مناهجِها نحوَ بناءِ تكتلٍ اقتصادي، مشيرا الى أن دولا عديدة استطاعت أنْ تبني تكتلاتٍ اقتصاديةً ناجحة وهي لا تملكُ من العناصرِ المشتركةِ.واضاف: يتوجبُ علينا جميعاً أن […]

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