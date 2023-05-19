2023/05/19 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدة – – الزمان: رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالزعماء العرب في مستهل انعقاد القمة العربية في جدة الجمعة،.وقال ولي العهد السعودي في كلمته “لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح القمة العربية في جدة.. و محمد بن سلمان : لن نسمح ان تكون منطقتنا ساحة للصراعات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح القمة العربية في جدة.. و محمد بن سلمان : لن نسمح ان تكون منطقتنا ساحة للصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).