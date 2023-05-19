2023/05/19 | 17:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثائق: وزارة الصحة تعفي مدير دائرة التفتيش ومسؤول قسم المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/19 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق: وزارة الصحة تعفي مدير دائرة التفتيش ومسؤول قسم المالية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق: وزارة الصحة تعفي مدير دائرة التفتيش ومسؤول قسم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).