(بغداد اليوم) تنشر نص البيان الختامي لقمة جدة

2023/05/19 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أختتمت اعمال القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بدورتها الـ 23 بإعلان بيانها الختامي (بيان جدة).

وتنشر (بغداد اليوم) نص البيان الختامي، وجاء فيه:

- نؤكد أهمية تكثيف الجهود للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

- التأكيد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية

- تثمين حرص واهتمام السعودية على توفير ظروف ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقةالتأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها

- دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإحلال الأمن والاستقرار

- دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

- تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها

- اعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين بجدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة

- رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع

- التأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار

- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا

- دعم استدامة سلاسل إمدادات السلع الغذائية الأساسية للدول العربية

- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا وعلى المبادرة العربية كسبيل لحلها

-ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين

-ندعو لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل الحكومة في أسرع وقت

- تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا

- دعم جهود توحيد القوات المسلحة الليبية وتثبيت وقف إطلاق النار

- دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا والتأكيد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة

- ضرورة حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج منها

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