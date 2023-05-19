بالوثائق.. تغييرات إدارية في وزارة الصحة

2023/05/19 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اصدر وزير الصحة صالح الحسناوي، عدة قرارات باعفاء وانهاء تكليف مدراء دوائر في وزارة الصحة.

وبحسب وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، فانه تم انهاء تكليف مدير قسم الامور المالية والادارية والقانونية في الوزارة، وكذلك انهاء مهام مدير دائرة التفتيش.

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