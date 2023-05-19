ملك الأردن:

2023/05/19 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، على ضرورة عدم التردد في الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الدول العربية، من أجل خدمة مصالح شعوبها

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