2023/05/19 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية، الجمعة، نيابة عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تؤكد أهمية تعبئة الصناديق العربية لمواجهة التحديات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تؤكد أهمية تعبئة الصناديق العربية لمواجهة التحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).