لبنان للعرب: نعيش سنوات صعبة

2023/05/19 | 18:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب

ميقاتي، اليوم الجمعة، العرب كافة لشد

عضد لبنان ودعمه في محنته.

وقال ميقاتي، في كلمته خلال افتتاح

أعمال الدورة الثانية والثلاثين

لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على

مس

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