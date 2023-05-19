2023/05/19 | 18:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقيه موسوعي في العلم والشعر واللغة

والتدريس، تعلم ثلاث لغات بالتعامل مع

الزائرين وهي الهندية والانكليزية

والفارسية التي اتقنها من جدته فصارا

مترجما لدواوين الشعر الفارسي الى

العربي فيها، درس على يد عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امام جماعة صلاة الفجر بالعتبة الحسينية يتحدث عن اغتيال والده الشهيد عبد الرضا الصافي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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