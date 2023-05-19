2023/05/19 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط تجاوزات بعشرات العقارات العائدة لـ”ناقلات نفط البصرة” المركز الخبري الوطني.

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