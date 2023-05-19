2023/05/19 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.وذكرت القيادة في تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون، تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في بابل المركز الخبري الوطني.

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