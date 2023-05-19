النزاهة تضبط تلاعباً وتجاوزات بعشرات العقارات العائدة لـ

2023/05/19 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبط في مديريَّة المرور وگمرك أم قصر وشركة الناقلات النفطيَّة في محافظة البصرة.

وذكر بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم)، إنَّ :"المُديريَّة ألفَّت فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ وردت من مديريَّة مرور البصرة حول وجود مُعقّبين يزاولون أعمالهم خلافاً للقانون، حيث انتقل الفريق إلى المشروع الوطنيّ في المُديريَّة، وتمكَّن من الإيقاع بـ(٥) مُعقّبين يمارسون تعقيب المعاملات الخاصَّة بتحويل ملكيَّة السيَّارات في المشروع، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط أكثر من (٣٠) معاملة بحوزتهم، بعضها كانت في سيَّارتهم الخاصة".

ونوَّهت الى "تمكُّن ملاكات المديريَّة من ضبط حاويتين في گمرك أم قصر الشمالي بداخلهما مواد احتياطيَّة للسيَّارات، لافتة إلى إحباط محاولة تمريرها على أنَّها مواد منزليَّة بحسب التصريح عنها بالاتفاق مع لجان الكشف في الگمرك ، فيما تمَّ التحفُّظ على الحاويتين، وإفهام الگمرك بعدم التصرُّف بها".

وأضاف البيان "تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة في العمليَّات والثلاث، وعرضها، رفقة المُتَّهمين الخمسة في العمليَّة الثانية، على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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