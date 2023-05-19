شاهد بالفيديو.. جانب من لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأوكراني على هامش قمة جدة

2023/05/19 | 19:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jybyBITtN28

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