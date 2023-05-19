حرب المخدرات في العراق – سارة جاسم

2023/05/19 | 19:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة جاسم لا يكاد يمر أسبوع دون إعلان السلطات العراقية القبض على تجار المخدرات، فضلًا عن اشتباكات تخوضها بين فترة وأخرى مع شبكات تقول إنها ممتدة بمحافظات البلاد، ولهذا أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا أن الحرب على المخدرات هي الحرب الثانية التي ستخوضها في البلاد بعد حرب الإرهاب.ورغم إعلان السلطات الحرب على المخدرات في […]

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