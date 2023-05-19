2023/05/19 | 19:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قمة جدّة تؤكّد مركزية قضية فلسطين وزيلينكسي يدعو لموقف من حرب أوكرانيا قادة الدول يحثّون على التعاون ويرحبّون بعودة سوريا وإتفاق السعودية وإيران جدة – الزمان بغداد – قصي منذر حث رؤساء وزعماء الدول خلال القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة بدورتها الحالية امس ، على استثمار الفرص لارساء تعاون اقتصادي يحقق طموحات شعوب المنطقة […]

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