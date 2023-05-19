2023/05/19 | 19:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى مساعدة إضافية لمواجهة تداعيات المناخ بثلاث دول بلاسخارت: العراق لن يتمكن من تأمين المياه في العقد المقبل بغداد – ابتهال العربي نيويورك – مرسي أبو طوق توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، من أن العراق لن يستطيع تأمين 15 بالمئة من احتياجاته المائية في العقد المقبل.وقالت في […]

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