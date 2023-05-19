قائممقام سوق الشيوخ: حركة علي الإلهية (جماعة القربان) موجودة منذ عامين

2023/05/19 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف قائممقام سوق الشيوخ نبيل الموسوي، عن وجود نشاط لما اسماها حركة علي الالهية (جماعة القربان) في القضاء منذ عامين وازداد نشاطها خلال السنة الحالية.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجماعة موجودة منذ عامين، وارتفع نشاطها خلال العام الحالي”، معتقد ان “عدد المنتحرين يتراوح بين (3 ـ 4 اشخاص)”.

واضاف ان “الاجهزة الامنية اخذت دورها بشكل حقيقي واعتقلت عددا من المنتمين للحركة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق”.

واشار الموسوي الى ان “انتشارالجماعة في القضاء محدود، ويقتصر الامر على المتطرفين دينيا”، مؤكدا ان “الاهالي يرفضون مثل هذا الافكار”.

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