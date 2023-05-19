شاهد.. أردوغان يتحدث لـCNN عن المصالحة مع الأسد ويرد على شرط الرئيس السوري لمقابلته

2023/05/19 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت جيدة، مشيرًا إلى أن العائلتين كانتا تجتمعان سويًا في السابق.

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