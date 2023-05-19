فوق السلطة- زعيم شيعي يحمّل الموساد مسؤولية اغتيال الإمام علي

2023/05/19 | 19:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الزعيم الشيعي العراقي قيس الخزعلي لإثارة الجدل عبر تصريحات جديدة اتهم فيها جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتيال رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

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