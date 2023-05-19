2023/05/19 | 19:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EQMGr47hlyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قمة جدة.. ملفات عديدة تبحث عن حلول فما الأولويات في اليوم السابع مع سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قمة جدة.. ملفات عديدة تبحث عن حلول فما الأولويات في اليوم السابع مع سرمد البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).