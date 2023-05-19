"أهان المغربيات".. منع حفل لمغني راب فرنسي شهير في الدار البيضاء

2023/05/19 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت سلطات الدار البيضاء السماح بإقامة حفلة لمغني الراب الفرنسي الشهير، "بوبا"، كانت مقررة الشهر المقبل في المدينة المغربية الكبيرة، في ظل دعوات لمقاطعتها بسبب اتهامه بالإساءة للمغربيات في بعض أغانيه، بحسب ما أفاد المنظمون.

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