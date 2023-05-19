2023/05/19 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، توجيهات للمديرين الجدد.وذكر بيان للتربية تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “الوزير بارك الى المديرين العامين الجدد تسنمهم مهام عملهم الإداري والتربوي”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه رسالة للمديرين الجدد: ركزو بتأمين العملية الامتحانية وضمان انسيابيتها المركز الخبري الوطني.

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