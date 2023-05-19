2023/05/19 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن معاون محافظ البصرة حسن النجار، عن سير العمل بمشروع الطريق الرابط بين منفذ الشلامجة وقضاء شط العرب" مؤكدا انه "يسري بتقدم".

وقال النجار لـ(بغداد اليوم)، ان :"الطريق الرابط بين مركز المحافظة وصولا الى قضاء شط العرب الى بوابة منفذ الشلامجة سيكون واجهة مهمة للمحافظة امام الزائرين كون الشارع الحالي لا يعكس حركة الاعمار الحقيقة بالمحافظة وباتالي فان المحافظة تسعى لاكماله بعد تقدم نسب الانجاز فيه".

وبين النجار انه "ألتقى مدير منفذ الشلامجة وتحدث معه عن احتياجات المنفذ التي تصب بخدمة المغادرين والوافدين لاسيما في الزيارات المليونية".

وبين، ان "المحافظة جادة بدعم المنفذ في اهم احتياجاته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تعلن عن تقدم بمشروع طريق مهم في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تعلن عن تقدم بمشروع طريق مهم في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).