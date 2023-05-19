تفاصيل لقاء السوداني والرئيس الأوكراني

2023/05/19 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مدينة جدّة السعودية، اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الـ(32)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) ان "اللقاء شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة".

وأكد السوداني "ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد".

من جانبه، بيّن الرئيس الأوكراني حرص بلده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة، وقدم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة أوكرانيا، مشيداً بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها.

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