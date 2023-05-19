زيلينسكي يدعو السوداني لزيارة اوكرانيا

2023/05/19 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، في مدينة جدّة السعودية،

اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش

مشاركته في القمة العربية الـ(32)، التي

تستضيفها المملكة العربية الس

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