2023/05/19 | 20:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الاقتصادات المعتمدة على النفط فقط عرضة لتقلبات سوق النفط...

ظهرت المقالة خبراء يحذرون من تاثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد العراقي أولاً على المسلة.

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