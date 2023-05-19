رئاسة منتخب الشباب تنفي الأنباء المتناقلة عن وجود “تحرش” بمقر إقامة الليوث

2023/05/19 | 20:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت رئاسة وفد منتخبنا الشبابي في الأرجنتين، الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الأرجنتينية بشأن وجود حالة “تحرش” من قبل أحد لاعبي ليوث الرافدين.وذكرت الرئاسة في بيان لاتحاد الكرة أن “رئاسة بعثة وفد منتخب الشباب تنفي الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخُصوص حدوثِ […]

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