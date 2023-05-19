2023/05/19 | 20:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: USyLqWGkAiY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يدعو لتشكيل تكتل اقتصادي عربي ويطلب رسميا عقد القمةما بعد المقبلةفي بغداد في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يدعو لتشكيل تكتل اقتصادي عربي ويطلب رسميا عقد القمةما بعد المقبلةفي بغداد في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).