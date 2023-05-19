2023/05/19 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن استقرار قضاء سنجار “أمر مهم جدا” ولا وجود للمجاملات السياسية.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقاه / المركز الخبري الوطني/ نقلا عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض: لا مجاملات سياسية بشأن سنجار ولن نضحي بفرد واحد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: لا مجاملات سياسية بشأن سنجار ولن نضحي بفرد واحد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: لا مجاملات سياسية بشأن سنجار ولن نضحي بفرد واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).