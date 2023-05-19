2023/05/19 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزارة المالية، اليوم الجمعة دائرة المحاسبة بالدوام يوم السبت لاستكمال تمويل رواتب الموظفين.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “حسب توجيه وزيرة المالية طيف سامي محمد تستكمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية توجه دائرة المحاسبة بالدوام يوم السبت لاستكمال تمويل رواتب الموظفين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توجه دائرة المحاسبة بالدوام يوم السبت لاستكمال تمويل رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توجه دائرة المحاسبة بالدوام يوم السبت لاستكمال تمويل رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).