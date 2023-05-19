2023/05/19 | 20:53 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد العراق لبطولة كأس العالم للشباب (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام أرجنتينية، حول حدوث بعض المشكلات داخل مقر إقامة "ليوث الرافدين" ببوينس آيرس.

وكتب الاتحاد الرسمي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تنفي رئاسة بعثة وفد منتخب الشباب الأخبار المتناقلة غير الدقيقة والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح الجمعة، بخصوص حدوث مشكلات داخل مقر إقامة منتخب شباب العراق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس".

وأضاف البيان "تؤكد رئاسة الوفد العراقي أن الأمور طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو الوفد وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخب تنتظره مباراة مهمة في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالمي أمام أوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر، تتطلب من الجميع الوقوف ومساندة المنتخب، ورفع الروح المعنوية للاعبين ليظهروا بأفضل صورة في المونديال".

وكان تقرير لصحيفة "آل إيديتور بلاتينسي" الأرجنتينية قد أكد أن أحد لاعبي منتخب شباب العراق قام بالتحرش بإحدى العاملات خلال تناول وجبة الغداء في الفندق الخاص لإقامة شباب العراق في مدينة لابلاتا.

وأضاف التقرير أنّه حتى الآن لم تكن هناك شكوى رسمية، في الوقت الذي يجري فيه التحقق من القضية من قبل أمن الفندق، لتحديد ما حدث بشكل موثوق.

من جهة ثانية، أكد تقرير صحيفة "لاكاسيتا" أن الشرطة وصلت إلى الفندق، لكن قررت عدم إيقاف اللاعب العراقي، بعد قرار الضحية عدم تقديم شكوى رسمية تجاهه، إثر اجتماع بين وفد منتخب العراق وإدارة الفندق.

وبين التقرير الأخير أن هذه الحادثة سبقتها شكاوى من موظفي الفندق بشأن سلوك الوفد العراقي الذي يستعد لخوض مونديال تحت 20 سنة، بعد أن قام أحد أفراد الوفد بتفعيل جهاز الإنذار بشكل متعمد وتعطيل أحد المصاعد، ليجرى استدعاء مسؤول الوفد العراقي محمد ناصر وإبلاغه بكل التفاصيل التي حصلت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يرد على أنباء أزمة منتخب الشباب ببيان رسمي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يرد على أنباء أزمة منتخب الشباب ببيان رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).