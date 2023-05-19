2023/05/19 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. وزير العمل يعلن الوجبة الاولى من المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية للعام 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. وزير العمل يعلن الوجبة الاولى من المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية للعام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).