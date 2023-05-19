تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات

2023/05/19 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس الأوركاني، فلودومير زيلينسكي، الجمعة، بدعم الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتدريب الولايات المتحدة طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

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