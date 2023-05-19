كلوب لا يرى لإيقافه تأثيرًا على ليفربول بالتأهل الى دوري الأبطال

2023/05/19 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – أصرّ مدرب ليفربول الانكليزي، الالماني يورغن كلوب، على أن إيقافه لن يكون له تأثير سلبي على محاولة ليفربول اللحاق بمانشستر يونايتد في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.وأُوقف كلوب مباراتين بعد التشكيك في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز “الريدز” على توتنهام في نيسان/أبريل […]

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